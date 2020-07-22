高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲事件持續延燒，也成了藍綠攻防箭靶，李22日下午受訪表示，因為選舉，造成學校跟老師的困擾，感覺到很抱歉，這一場明顯就是選舉操作，希望之後選完大家來檢視，因為這個問題，希不分藍綠，所有政治人物一起來檢視。(劉宥廷攝)

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁遭爆碩士論文抄襲事件。對此，時代力量議員黃捷在臉書上嗆聲，高雄不要第二個騙子，並要李眉蓁說清楚。不過，罷免黃捷團體反嗆，鳳山才不要她這個大騙子。

黃捷在臉書上砲轟，「高雄不要第二個騙子，請李眉蓁出面說清楚」，並指李眉蓁面對論文抄襲疑雲，不選擇正面回應，卻反扯中山大學、蔡總統和許前議長下水，難道許議長也有抄襲論文嗎？消費到這種地步，實在令人傻眼。而黃捷除要李眉蓁解釋清楚，甚至還要求李眉蓁向高雄市民負責，直接退選。

對於外界的質疑和批評，李眉蓁22日下午受訪時指出，因為選舉，造成學校跟老師的困擾，她感覺到很抱歉，並表示這一場明顯就是選舉操作，希望之後選完大家來檢視，因為這個問題，希不分藍綠，所有政治人物一起來檢視。

罷捷總部發言人徐尚賢則透過通訊軟體發表聲明反嗆黃捷，「何謂騙子？懇請大家用同一個標準來審判。鳳山不要黃捷這個大騙子！！請黃捷出面說清楚！ 黃捷面對指使間諜事件，事情已經昭然若揭，卻不願意面對事實，難道實習生等於支持者嗎？荒唐到這種地步，實在令人傻眼。」

同時，罷捷團體也要黃捷講清楚，日前派出「間諜」刺探罷免案進度的疑雲，「請黃捷說清楚講明白，對自己的所作所為負責，也向社會大眾負責，給社會大眾交代！時代力量如果是一個負責任的政黨，就應該督促黃捷面對現實，切勿把人民當作塑膠，還給鳳山民眾及大社大眾一個基本的尊重。」

(中時新聞網)