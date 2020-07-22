資深媒體人黃清龍在今年二月到美國史丹佛大學胡佛檔案館查閱《蔣經國日記》，看到歷史事件當下蔣經國的真實心聲。（鄭任南攝）

資深媒體人黃清龍在今年二月到美國史丹佛大學胡佛檔案館查閱《蔣經國日記》，看到歷史事件當下蔣經國的真實心聲。（鄭任南攝）

史丹佛大學胡佛檔案館存放的《蔣經國日記》在今年初開放，卻在新冠肺炎影響下，意外讓資深媒體人黃清龍成為全球第一位入館查閱日記的人。他在新書《蔣經國日記揭密》中除了詳細對照1970年代政治大事在蔣經國日記中的記錄，更發現其中1942年章亞若過世前後的12頁日記被撕掉。黃清龍22日在新書發佈會上表示，他詢問過知情的家屬，「撕掉這12頁日記，是家屬共同的共識。」

黃清龍表示，根據讀過日記的家屬轉述：這12頁中有部分與章亞若有關。蔣經國寫到，接到章亞若死訊非常傷心，一直問「為什麼」，不明白為何會這樣。但過幾天的日記又寫到：「事已至此，又能如何？」再到後面，蔣經國又寫下，相信父親這樣做是為了保護他，「可見他認為章亞若之死，是父親為了保護他造成的。」

黃清龍表示，家屬認為，日記裡蔣經國在1954年十月寫著章亞若的孿生子父親另有其人，但在1942年對章亞若過世又有諸多懷念，前後對不上。加上宋美齡曾多次詢問蔣經國章亞若孿生子之事，都被否認，家屬比較相信宋美齡的說法，因此決定將12頁日記撕掉。不過黃清龍也再次強調，這些都不是結論，「這只是在發現12頁消失之後的補充採訪，是轉述家屬的話。」

黃清龍也在書中提出他對章亞若孿生子身世的看法，認為1954年十月寫的內容是謊言。他推測，由於蔣經國的日記是在蔣介石要求下寫的，蔣介石每隔一段時間就會翻閱，不排除是蔣經國為了鞏固接班，向父親表示忠誠愛戴，因此在日記中否認這段婚外情。

黃清龍表示，他在今年1月28日大年初一飛到美國，當時武漢已經封城，許多兩岸學者取消行程，2月3日一大早到史丹佛大學胡佛檔案館看日記，到2月8日回台。沒想到回台後，美國疫情升溫，史丹佛大學封校，胡佛檔案館也隨之關閉，讓他成為全球第一位順利到胡佛檔案館查閱《蔣經國日記》的人。

黃清龍表示，蔣經國寫了40幾年的日記，若用月份來分類，就有500個資料夾，由於不能拍照、錄影或影印，只能拿鉛筆抄寫，但時間有限，「我的角色就像導覽員。這不是一本傳記書，裡面沒有大事記年表。這不是歌功頌德的書，也不是刻意詆毀的書。我是新聞人，用新聞人的角度出發，希望能呈現講蔣經國的各個面向，求真求實。」

黃清龍表示，讀了《蔣經國日記》時猶如「看到一個有良知的獨裁者，日子過的如何辛苦萬狀」，「我在讀日記時，設身處地去想，看到他在1978年、1979年的時候，碰到與美國斷交，以及中共開始統戰，加上島內的黨外運動，如果我是他，我會怎麼做？如今回頭看，很多事他都做了必要的堅持。」

在《蔣經國日記揭密》中，黃清龍除了詳細對照1970年代退出聯合國、與美國斷交、美麗島事件等事件時日記中的記載，更揭露蔣經國思念母親、因嚴重失眠吃安眠藥和為子女問題困擾的心事，「蔣經國三個字意含豐富、複雜，有待更多挖掘，我希望能還原他做為人而不是神的真實面貌。」

(中時 )