藝FUN券正式上路，兩廳院售票首日票房破50萬，根據兩廳院售票系統統計，截至22日下午5點為止，共有1078筆訂單，購票金額約為110萬元，其中包含56萬元的藝FUN券。
目前在線上售票的節目包括桑布伊2020雲門劇場音樂分享會、綠光劇團《人間條件六：未來的主人翁》、瘋戲樂工作室《台灣有個好萊塢》、故事工廠《我們與惡的距離》、朱宗慶打擊樂團《Bling Bling大冒險 》、相聲瓦舍《雞都下蛋了》、創作社劇團與白先勇《孽子》、果陀劇場《步步驚笑》、如果兒童劇團《流浪狗之歌》、風動室內樂團《公主百分百》、表演工作坊《這一夜，誰來說相聲？》與《寶島一村》、春河劇團《救救歡喜鴛鴦樓》。
兩廳院表示，22日中午12點正式開放使用藝FUN券，到12點半共有236筆購票使用藝FUN券消費，到了下午5點，總計有1078筆訂單，購票金額約為110萬元，其中包含56萬元的藝FUN券。
此外，在兩廳院售票系統使用藝FUN券，可另外再到國家表演藝術中心的國家兩廳院、台中歌劇院和衛武營國家文化藝術中心，領取200元商店紙本抵用券。
(中時 )
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