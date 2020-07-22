帥或不帥要如何判別？大陸有一名23歲男子自認「帥到沒朋友」！還上節目呼籲大家要跟他「多交流，不要一直製造他的流言蜚語」，然而當節目訪問路人時卻表示「不就一般般」。

男子認為自己的長相已經帶來太多困擾。（圖／微博）

根據陸媒報導，這名23歲的男子自認自己長得太帥，因為長相讓他的生活出現困擾，像是他的「社交能力減少，感覺出門在外隨時都遭到各方面的流言蜚語」，甚至直呼「想死的心都有了」。男子甚至表示有時候都想跳樓了，不過當記者拿著這名「帥哥」的照片詢問路人時，路人是這樣回應。

路人覺得男子長相沒有多帥。（圖／微博）

陌生人紛紛表示「滿分10分給7分」、「長相一般」、「我也覺得一般」，不過聽到那些覺得他長的普通的評論後，這名男子竟認為是那些人「忌妒他」，由於這樣的想法他一直覺得不論是生活或者是職場上都遭到孤立，直呼他希望像一般人一樣好好生活。

不過根據這位男子的友人透露，大家不願意和他交流其實並非「帥氣長相」，而是因為他的性格有點矛盾，有時候內向有時候外向，而且在對待事情上面「想怎麼樣就認為是什麼樣」。

心理諮詢師分析男子有「社交恐懼症」。（圖／微博）

節目還訪問了心理諮詢師劉樹林，他認為這名男子的表現其實是社交恐懼症，因為他覺得大家對他有敵意、忌妒他，但其實這些都是「自己的幻覺」，也是給自己的社交恐懼正找理由，「這些感覺都是來自他內心，我覺得是一種自卑的結果」，所以心理諮詢師建議這名「太帥」的男子要先客觀的看待自己的長相。

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(中時新聞網)