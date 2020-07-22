在日本橫濱，一架巨大可動的「鋼彈」(Gundam)機器人正在製作中，最近的影片顯示，它已經可以執行抬腿與略為彎腰，雖然機器人的頭部還沒有安裝，但是仍然相當震撼。

大眾機械(popular mechanics)報導，1979年「機動戰士-鋼彈」開播，深沉的人物角色以及與帶有寫實風格的劇情，使得它更像一部太空歌劇的科幻作品。隨後引發巨大的熱潮，成了日本機器人動畫的重要里程碑，往後的40年，鋼彈的續作與衍生作品不計其數，更不用說大量的周邊商品形成的商機，可以說造就了龐大的產業鏈。

玩具商萬代公司(BANDAI)公司就是以銷售鋼彈為主要業務，該公司在近幾年也以製作大型鋼彈機器人做為號召，在東京台場已展示了兩種鋼彈機器人，成為動漫迷的聖地。

萬代公司希望，在今年能完成巨型可動「鋼彈」機器人。(圖/萬代)

2018年，萬代提出更雄心勃勃的計畫，他們要製作能夠實際動作的鋼彈機器人，並希望與東京奧運會前後完成。

等比例鋼彈機器人的骨架。(圖/萬代)

然而，遇到新冠病毒疫情的影影，鋼彈機器人的製作也被拖延，不過他們並沒有停止，最近拍攝的影片顯示，這台18公尺高的鋼彈正在進行腿部的測試，也有彎腰的動作，稍為可惜的是，從外觀上看，目前唯一缺少的是頭部。

Gundam robot Yokohama, Japan walk testing!

萬代的官網表示，機器人在設計初期就採用輕化的複合材料製作，希望總重量在25噸左右，這己相當輕巧，使腿部、手臂都有能夠做出頗大的動作。

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設計主管成田健表示，在設計之初，就考慮到材料和電機類型的特殊注意事項，否則一隻手就可能重達1,300磅(590公尺)，那將是一個詛咒。

不過，橫濱鋼彈工廠取消了原定於本月舉行的特別預覽活動，仍是因為疫情的問題。所幸，在網路時代，無論遠近的粉絲，都有機會看到現實世界中的鋼彈走出第一步。

(中時新聞網)