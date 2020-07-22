中華職棒下半季周五（24日）開打，台南球場由統一獅對戰中信兄弟，首戰將是一個紀錄之夜，獅隊老將陳鏞基自2011年加盟獅隊，去年達成生涯百轟里程碑，目前累積999支安打，僅差1支，就能達成生涯「千安百轟」紀錄。

統一獅邀請球迷一起進場見證陳鏞基榮耀時刻，當天也特別製作陳鏞基榮耀時刻見證證書，達成當天榮耀紀錄後，持當日門票票券現場即可兌換「陳鏞基榮耀時刻千安見證書」一張，球團邀請球迷穿著著陳鏞基球衣、T恤、毛巾一起進場為陳鏞基千安聲援

(中時 )