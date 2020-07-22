中職》只差1支！陳鏞基千安達陣 20:372020/07/22 中時 廖德修 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 獅隊老將陳鏞基只差1支安打就可達成千安百轟紀錄。（資料照／陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒下半季周五（24日）開打，台南球場由統一獅對戰中信兄弟，首戰將是一個紀錄之夜，獅隊老將陳鏞基自2011年加盟獅隊，去年達成生涯百轟里程碑，目前累積999支安打，僅差1支，就能達成生涯「千安百轟」紀錄。 統一獅邀請球迷一起進場見證陳鏞基榮耀時刻，當天也特別製作陳鏞基榮耀時刻見證證書，達成當天榮耀紀錄後，持當日門票票券現場即可兌換「陳鏞基榮耀時刻千安見證書」一張，球團邀請球迷穿著著陳鏞基球衣、T恤、毛巾一起進場為陳鏞基千安聲援 中職》厲害我的獅！ 搬出「追夢椅」體驗冠軍夢 (中時 ) #陳鏞基 #千安百轟 #統一獅 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情狂燒 美巴印確診數飆高 04:102020/07/18 全球財經 台北總主教就職 說教宗未棄台 04:102020/07/19 生活新聞 拒提供使用者資料 退休教授告LINE敗訴 12:312020/07/20 社會 NBA》超越棒球紀錄！詹皇球員卡拍賣180萬美元 15:102020/07/20 體育 高溫破百年紀錄 松鼠竟反常靠近人「拜託拜託」求救 08:482020/07/21 搜奇 《國際金融》澳洲央行：暫無必要調整政策 負利率「極不可能」 11:592020/07/21 財經 啟蒙無數位金馬攝影師 林文錦見證台灣電影發展 14:552020/07/21 娛樂 台南玉井工商楊偉達 破全中運高男組73公斤級紀錄 20:012020/07/21 寶島 暑輔請假 秀水單親父帶兒女燒炭 有家暴、毒品紀錄 23:292020/07/21 社會 穆迪：亞洲高收債降級 創季度紀錄 04:102020/07/22 金融．稅務 體育熱門新聞 動滋券開放申請第2日 破135萬人申請 - 體育 30秒搞定申請 動滋券近340萬人登記成功 - 體育 日職》代打摃龜 王柏融打擊率跌破1成 - 體育 SBL》前妻爆料上酒店沒付贍養費 前國手周士淵駁斥 - 體育 MLB》不在大聯盟 陳偉殷卻領最高薪 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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