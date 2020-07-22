美國商務部20日再以侵犯新疆人權為由，將11家大陸實體列入實體清單，其中包括蘋果供應商、大陸觸控面板大廠歐菲光集團（O-Film）南昌子公司，日媒報導認為，美國政府此舉如同對美企宣告，只要與陸企繼續有業務往來，就必須承擔風險。

據日經新聞報導，美國已經不止一次將侵犯新疆人權的實體列入貿易黑名單制裁，至於這些實體若是與美企有業務往來，不一定會被斷絕供應鏈，但長期來看，的確會傷害美企的供應鏈完整性，甚至改變全球供應鏈環境。

台灣經濟研究院分析師邱昰芳表示，美國政府的行動等於是告誡美企，應該減少與陸企的業務往來，若要繼續與被列入實體清單的陸企業務往來，必須自己衡量該行動的風險。

廣發證券分析師Jeff Pu表示，歐菲光就算向蘋果解釋沒有侵犯人權，但被美國列入貿易黑名單勢必會對業務造成衝擊，導致未來訂單表現可能的風險。蘋果發言人則是表示，目前蘋果致力保持供應鏈廠商都符人權標準，目前也沒有觀察到有什麼問題，但仍會持續關注此議題。

(中時新聞網)