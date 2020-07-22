在禁止華為未來在英國贏得業務之後，鷹派保守黨議員已將目光轉向大陸的其他投資，核能工業將成為下一個引爆點。

過去10年被稱為中英關係的「黃金時代」，由前保守黨財政大臣喬治•奧斯本(George Osborne)開創。這10年里大陸企業搶購了約800億美元的英國資產。

其中包括著名的倫敦黑色出租車的製造商、諾福克郡(Norfolk)的風電場、各種房地產交易，以及包括南安普頓(Southampton)在內的多家足球俱樂部的股份。

在這股收購熱潮中，一系列家喻戶曉的公司易手，比如2014年私人股本集團弘毅投資(Hony Capital)收購PizzaExpress；旅遊營運商Thomas Cook（去年倒閉）；以及早餐麥片製造商維他麥（Weetabix，後來它被出售給美國投資者）。

許多交易沒有爭議，也將繼續沒有爭議，儘管政治風向自2015年以來發生了巨大變化，那年奧斯本宣布：「沒有哪個西方經濟體對大陸投資能開放到英國這樣。」

英國外交大臣多米尼克•拉布(Dominic Raab)本周一承諾，對於任何可能危及國家安全的交易將會採取新的、更強硬的態度。

今年，隨著最近成立的「大陸研究小組」(China Research Group)裡的保守黨鷹派人士幫助向政府施壓，要求禁止華為進入英國的5G網路，其他投資也開始受到審查。

一家大陸民營企業收購了數據中心集團GlobalSwitch的大量股權，這在今年3月引發質疑。4月，英國政府出手干預，阻止了一家與大陸政府有關聯的投資者控制晶片設計公司Imagination Technologies董事會的企圖。

能源行業似乎將成為中英關係的下一個戰場。儘管大陸企業已在風能和太陽能發電領域掀起熱潮，但對大陸持批評態度的人士將目光投向了高度敏感的核電行業，重點是國有的中國廣核集團(China General Nuclear Power Group，CGN)。

中廣核已在英國核電行業投資38億英鎊，是法國電力公司(EDF)在薩默塞特郡(Somerset)建設欣克利角(Hinkley Point)新核電站的初級融資合作夥伴，還參與了法國電力在薩福克郡(Suffolk)賽茲韋爾(Sizewell)擬建的另一座核電站。

但保守黨后座議員希望阻止的是中廣核的第三個核電項目：位於埃塞克斯郡(Essex)布拉德韋爾(Bradwell)的一座新核電站，作為合作方之一，中廣核持有該項目多數股權。這家大陸公司希望使用自己的反應堆技術，並希望在未來18個月內獲得英國監管機構的設計批準。

前保守黨領袖伊恩•鄧肯•史密斯(Iain Duncan Smith)是推動政府重新審視中廣核在英國投資活動的主要聲音之一。該集團已被特朗普政府列入黑名單，理由是中廣核竊取美國技術用於潛在的軍事用途。

美國國務卿邁克•蓬佩奧(Mike Pompeo)和保守黨鷹派人士將於周二上午舉行會議，屆時可能會討論中廣核集團。

懷特島的保守黨議員鮑勃•希利(Bob Seely)表示：「一年前，沒有人對華為有這麼大興趣，它已在很短的時間內從英雄變成什麼也不是，我認為我們對大陸還有一個認識過程，在這方面我們遠遠落後於澳大利亞和美國。在關鍵的國家基礎設施上不應該有高風險供應商，是的，這也適用於中廣核。」

如果英國政府迫使中廣核退出英國核工業，鑒於缺乏其他熱衷投資的外國公司，這可能會讓英國的核計劃擱淺。

曾在奧斯本時代擔任財政部大臣的吉姆•奧尼爾(Jim O'Neill)表示，在沒有任何替代選擇的情況下拒絕中廣核是「草率的」。

大陸政府已經威脅要讓英國就其針對華為的決定以及對香港整治活動的立場承擔後果，在此之際針對中廣核的任何舉動都可能進一步惡化中英關係。

國際商會(International Chambers of Commerce)秘書長克里斯•索思沃斯(Chris Southworth)表示：「與大陸關係緊張可能會損害英國增加雙邊貿易和投資的能力，並妨礙英國在多邊貿易倡議上獲得大陸支持的能力。」

英國皇家國際事務研究所(Chatham House)大陸問題高級研究員于潔表示，北京方面可能會採取的一種「報復措施」是限制中資在倫敦金融城的投資。

但她表示：「大陸政府的選擇非常有限，大陸經濟狀況不佳，而且大陸顯然仍希望展示一個對外國投資者開放的形象。」

她說，北京方面可能會尋求限制赴英留學的大陸學生人數，大陸留學生是英國最大的海外留學生群體，但她補充稱，「這將激怒大量大陸中產階級家長。」

于潔表示，大陸經濟疲軟已經導致國有企業收緊對英國的投資，她指出，「收購熱潮已經結束。」

(中時新聞網)