國民黨候選人李眉蓁回應論文爭議。（圖／中時新聞網直播畫面）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被質疑抄襲，目前中山大學已啟動調查。對此，涉及被抄襲的「苦主」之一的僑委會委員長童振源表示，會尊重中山大學方面的調查結果。

日前，促轉會東廠事件吹哨人吳佩蓉在臉書PO文，指李眉蓁的碩士論文〈台灣對中國大陸之貿易分析〉，似乎嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的〈兩岸政經互動〉，因未標明出處，恐已經侵犯他人著作權。而李眉蓁的母校中山大學在接獲檢舉後，也著手展開調查。

《ETtoday新聞雲》報導，童振源表示，各大學都有一套嚴格的學術倫理，規範學生的碩士和博士論文，而中山大學已接受檢舉，並會把論文送給校外專業領域公正學者協助審查，他會尊重中山大學的調查結果。

李眉蓁22日下午受訪時回應，因為選舉，造成學校跟老師的困擾，她感覺到很抱歉，並指出這明顯就是選舉操作，希望選舉過後大家能用同一表準來檢視，而她也會尊重學校調查的結果。

(中時新聞網)