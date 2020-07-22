威力彩頭獎截至周一（21日）已連槓46期，明（23）總獎金上看新台幣25億元，不過仍不是史上最高頭獎中獎金額，根據台彩威力彩最高中獎歷史，要回到2015年，台中市霧峰區的「金錢櫃彩券行」開出30.03億元的超高額頭獎記錄。近日彩券行老闆娘受媒體採訪時特別回憶起開獎前幾天印象深刻的經驗。

根據《Ettoday》報導，「金錢櫃彩券行」老闆娘簡瓊珠表示，彩券行地理位置好，後方鄰近林家花園，在威力彩史上最高額獎金30億元開出的前幾天，她發現有許多燕子不斷在附近徘徊，印象非常深刻。

後來有4名年輕上班族到店裡，簡瓊珠突然靈光一現，覺得店內會開出頭獎，便向這群客人說：「要買，會買會中喔！」這4人本來還在猶豫如何選號，後來決定一人出300元，集資1200元用電腦選號，沒想到真的中了史上最大獎。

威力彩下期開獎時間就在明天（23日），累計獎金上看25億元，下一個億萬富翁可能就是你／妳。

(中時新聞網)