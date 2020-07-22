振興三倍券明日起開放店家兌現，行政院發言人丁怡銘22日表示，各金融機構從23日起到明年3月31日受理店家兌領三倍券現金，可以到全國6,221家銀行、郵局、農漁會、信用合作社臨櫃兌領，兌領不收手續費、不會被查帳及查稅，可轉匯入店家指定帳戶內，店家可「輕鬆領」，全力拚經濟。

丁怡銘強調，三倍券如果有摺痕、髒污或破損，只要在可辨識範圍內，仍可兌換，標準比照現鈔。經濟部次長林全能說，店家若不熟悉兌領可以撥打1988詢問。

有統一編號的店家，丁怡銘指出，可以到金融機構服務據點臨櫃兌領，攜帶三倍券，背面填好營業人名稱、統編、負責人姓名與存匯入的營業人帳號等資料，並填寫兌領單；不過兌領限存入帳戶，不得直接領現金。林全能補充，兌領後金額入帳的時間，比照一般申請匯款、轉帳時間。

若是沒有統一編號的計程車司機、民宿、攤商、農漁民與自營業者，可透過公會、工會、協會、自治團體或農漁會代為兌領，他建議，也可把三倍券再拿去消費，創造更大經濟效益。

丁怡銘舉例，靠行計程車司機可由車行、車隊、合作社代兌，個人司機可由駕駛員相關工會代兌；他也建議運將可以直接拿三倍券去加油，以獲得更多優惠，1公升可以減少1~2元。另外，有投保職業工會的自營作業者，若沒加入任何協會、工會等自治組織，如家庭美?師、SOHO族、攤販等可到八大公股行庫兌領，備妥身分證及存匯款帳號即可。

丁怡銘說，網傳謠言三倍券有摺痕汙損或有破損，抑或是找不到梅花無法兌換，實際上是比照鈔票標準，只要能辨識都能兌換，梅花部分則是隨機出現，不會固定在同一個位置。

財政部次長阮清華提醒，若是百貨公司、超商、大賣場等拿到大量三倍券，建議可與平時常往來的金融機構事先聯絡，約定兌領時間，由金融機構提供必要協助，可以避免壅塞。台灣銀行副總經理康蘩也說，鼓勵業者到平常往來的銀行兌領，若要轉匯到其他金融機構也可以配合。

阮清華說，因系統一周更新一次，如果自營業者是新加入工會或新設立商家，建議兌現時攜帶繳納會費收據等證明，以免系統查詢不到。

(工商 )