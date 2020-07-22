美國與英國雙方達成外交「新豁免協議」，針對過去允許駐外美籍外交人員妻子涉及重大交通事故後，擁有刑事豁免權並可以離境的規定進行修正。

英國外交大臣多米尼克•拉布(Dominic Raab)提到，這項改變意味類似事件將不再重演。

在去年八月，19歲的少年哈利・鄧恩(Harry Dunn) 騎摩托車時與一輛逆向行駛的汽車迎面相撞而死亡，逆向行駛的駕駛是駐扎在克勞頓(Croughton)美國空軍基地的美籍情報人員的妻子－安妮・薩庫拉斯(Anne Sacoolas)，薩庫拉斯當時與丈夫住在倫敦的美國空軍基地附近，然而她在肇事後使用外交刑事豁免權離境。

當時美國拒絶放棄她的外交豁免權，未讓薩庫拉斯返回英國接受這起少年車禍的相關咎責。

這起報告在美國國務卿蓬佩奧前往倫敦之行的第二天(21日)被提出。

拉布在報告中說道，「首先，美國對刑事豁免權的棄權聲明現在已明確擴展至克勞頓美軍基地的美籍派駐人員之家庭成員，我們對哈利・鄧恩的家屬深表同情，沒有任何一個家庭該經歷這樣的事，我也深知這項改變無法換回哈利的性命。」

當蓬佩奧在週二與英國首相強生見面時，唐寧街的官員轉述強生的話：「重申為哈里•鄧恩（Harry Dunn）及其家人伸張正義的必要性，英國人民也強烈認為必須這麼做。」

(中時 )