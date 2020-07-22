三倍券上路，不少民眾入手後很快就拿出來消費，但一名網友表示自己拿著200面額的三倍券，到超市買199元的商品，店員卻堅持不收，最終自己只好乖乖掏出千元大鈔才順利結帳出門。對此有人指出一個根本原因，表示店員也是很無奈。

網友在臉書《爆廢公社二館》PO文表示，自己昨天拿著三倍券去全聯買了一組199元的刮鬍刀，拿出200面額的三倍券後，女店員隨即表示「無法找零」，儘管自己回說「沒關係，一塊錢而已」，女店員依舊不肯結帳，就這樣僵持不下。最後原PO無奈地掏出千元大鈔：「算了，我拿1000元啦，妳找給我」，才順利結帳走出店門。

對此網友紛紛表示：「三倍券真的好刺激，對店員很刺激」、「實在很難用」、「一堆限制，這個不能買，那個也不能買」，還有知情人士透露原因：「沒辦法，金額不一樣，店員之後核銷會有問題」、「核銷的時候金額不對，事情就大條了，不能怪店員」。

(中時新聞網)