蔡壁如臉書。

蔡壁如臉書。

國民黨高雄市長候選人李眉蓁被爆碩士論文涉嫌抄襲，引發爭議，而台灣民眾黨立委蔡壁如今日在臉書上貼文指出，論文的真偽不應淪為選舉口水戰，畢竟回歸對政策實質內容的討論與意見交換，才是選舉真正的意義。

蔡壁如表示，中山大學也在今天表示，這個案子將進入學術倫理審查機制，送交校外審查後若抄襲屬實，將撤銷李眉蓁的畢業資格和學位。蔡壁如也呼籲，中山大學應該依法處理，並且能有公正、詳細的調查。

蔡壁如也提到，去年總統大選至今，那扇打不開的「論文門」，始終沒有讓人民知道事情真的全貌與真相，隨著選舉結束更是繼續關上門，無法追究；而陳其邁面對記者提問，卻僅回答「不清楚李眉蓁的論文」，表示不清楚她論文的來龍去脈，並未猛攻李眉蓁。

陳其邁時任行政院副院長時，曾經和疾管署、健保署、資安處、台大公衛學院等12名專家學者，共同用大數據作為方法論，研究「鑽石公主號防疫論文」，探討台灣如何運用大數據防範新冠肺炎，並整理成一篇完整的論文，最後發表於知名的醫學網路研究期刊（Journal of Medical Internet Research）。蔡壁如指出，時任行政院副院長陳其邁卻掛名第一作者，排名前三的作者都是中央官員，引發了違反學術倫理爭議，也有媒體稱為，這是「另類的學術詐欺」。

在台灣，碩士、博士生畢業通常要寫符合標準的學術論文才能畢業。蔡壁如表示，放眼全世界的學術殿堂，如今已經有許多的開放、線上課程，知識的汲取不僅變得更加便捷，而且亦趨扁平、普及化，這就是知識的普及應用，比文憑更重要的實踐。無論是學界或政界都不應該充斥論文或研究成果掛名的陋習，知識的生產不該是「權貴的特權』，知識的普遍性生產才是我們獲取知識的意義。

(中時新聞網)