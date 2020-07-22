美國下令大陸駐德州總領事館在3日內關閉，讓處於建交以來最低潮的美中關係陷入不可預見的危機中，更引起全球關注。美國共和黨參議員魯比歐在推特發文表示，大陸駐休士頓總領事館根本是個大型間諜中心，早就該關了！網友則對此回應稱，升高對中國的對抗，是為了發動戰爭，轉移民眾對川普防疫失敗的注意力。

律師背景的古巴裔美國人馬可．魯比歐是共和黨籍參議員，目前還擔任美國國會及行政部門中國問題委員會主席。他是美國參議院中的對中共強硬派的代表人物，在其任期內曾大力推動數個對抗中國大陸的法案，包括《新疆人權政策法案》及《香港人權民主法案》等。

#China’s Houston consulate is a massive spy center, forcing it to close is long overdue. — Marco Rubio (@marcorubio) July 22, 2020

#China’s consulate in #Houston is not a diplomatic facility. It is the central node of the Communist Party’s vast network of spies & influence operations in the United States. Now that building must close & the spies have 72 hours to leave or face arrest.



This needed to happen. — Marco Rubio (@marcorubio) July 22, 2020

在美國下令大陸駐休士頓總領事館72小時關閉後不久，他在其推特帳號上發出簡短文字表示支持：「中國駐休士頓總領事館根本就是個大型的間諜活動中心，早就應該把它關了。」「休士頓總令士館不是外交機構，它是中共在美國的龐大間諜和影響力行動網絡的中心，現在總領事館一定要關閉，裡頭的間諜有72小時可以離開，否則就得面臨被逮捕的命運。這是必須要做的事。」

魯比歐的推文引來不少網友回應，有網友表示，危險的亡命之徒與罪犯會盡一切能力來逃避司法制裁，簡單地說，川普與普丁對新冠病毒的共和黨式反應就像個殺人狂，難道他們是要把美國拖進對中國的戰爭，用以轉移人民對疫情惡化的注意力？還是藉此逃避責任？」網友也同時批評川普一連串防疫政策失敗，不相信科學、謊話連篇，造成疫情愈來愈嚴重。「川普是普丁的傀儡，只要不連任，就逃不過司法的制裁。」

美方突然要求大陸在72小時內關閉駐美國德州休士頓總總事館，大陸則指責美方的做法蠻橫無理，並將就此做出反應。美媒傳出大陸可能會關閉目前7個領事館中的一個，做為對美方舉動的報復。大陸的學者專家則認為，美方後續可能還會有更強硬的動作，將美中建交以來的關係推向前所未見的困境。

(中時新聞網)