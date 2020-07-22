劍指蘋果主要代工廠王座的立訊精密再有動作，立訊22日公告，公司實際控制人之一、副董事長王來勝減持公司1.85％股份，以支持公司資金需求。

立訊公告稱，立訊精密實際控制人之一、副董事長王來勝減持公司無限售條件流通股共計約1.29億股，占公司總股本1.85％，減持資金擬主要用於償還立訊有限銀行借款，及支持立訊精密相關資金需求。

(工商 )