謝其煚-冬頭曬鹹淡

李湞吉-歲月匆匆

陳錦雲-客家擂茶

林銘-傳統手藝爆米香

黃志賢-土地公

黎漢龍-布馬陣

涂秀蘭-南庄桂花巷

邱瓊媛-假日

劉慕萱-薑

1991年成立迄今已近30年的「硬頸攝影協會」又舉辦展覽了，雖然有多人年齡在七、八十歲以上，但創作能量絲毫不遜年輕人，成員也有卅餘歲年輕人，年齡落差近半世紀，堪稱集老中青於一堂，每次的展覽不僅是聯誼，也是他們練兵成果，更是不同世代透過影像的對話，苗栗境內各地的鄉土人文民俗是他們創作的主要題材，多年所累積的內容已成為苗栗重要文化資產。

由於硬頸多位成員在苗栗縣藝文界頗具份量，這次在縣府文化觀光局的聯展，甚至由縣長徐耀昌、議長鍾東錦、文觀局長林彥甫聯合具名邀請，參展的謝其煚、李湞吉、陳錦雲、劉仁祥、黎漢龍、黃志賢、涂秀蘭、林銘龍、劉慕萱、邱瓊媛，多位攝影資歷都已達五、六十年以上，他們的早期作品已被文化部的攝影文化中心典藏，如今加上年輕成員參與，這些新創作品自然成為他們延續理念的觀看指標，也賦予硬頸精神新的傳承象徵。

硬頸攝影協會成員雖然以記錄地方性題材為主，但因為他們對故鄉的了解，以及持續性長期的關注，使其作品累積為深度的地方影像誌，除了客家族群的文化，其中現任協會理事長劉仁祥因本身為泰雅族人，又終身從事教職，記錄許多泰雅族文化相關影像，包括泰雅祭儀、紋面傳統等，使得硬頸群成為一個兼容苗栗客原兩個主要族群的記憶庫，這些長期記錄的影像，除了是出自族人自己詮釋的文化觀點，也成為提供外界認識境內族群發展歷程的重要窗口。

從歷年展出的作品來看，這群堅持走自己路的攝影人，並未追逐當下流行的新影像語言和工具，質樸敦厚依舊是他們影像風格最鮮明的特質，在數位時代來看，它反而成為另類符碼，一種堅守傳統價值的硬頸意志。

(中時 )