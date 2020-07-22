1名慾女因寂寞難耐，進而上網找男人想來個車震打砲，殊不知約到1位具有性虐待傾向的男子，慾女因不願意讓性虐男嘗試SM的性愛方式，奮力掙脫逃出車外，卻因為慾女跑得太快，讓性虐男不得不回頭開車追回，隨後就聽到很大的撞擊聲，目擊民眾前往查看時，發現此名慾女已氣絕身亡的躺在血泊當中。

警方經獲通報，立即抵達慾女被碰撞的現場，發現慾女早已因撞擊力道過大，當場氣絕身亡，至於與慾女在同車裡的男子早已逃逸。員警經目擊證人的言詞得知，慾女原本要1位男子在車上打砲，但上車後過沒多久，多數人聽到慾女大叫救命，也看到那位男子在他身後追慾女。目擊民眾還透露，由於慾女實在跑太快了！那名詭異男子立即回頭開車，隨後就聽到巨大的碰撞聲響。

經警方調閱監視器後，順利將此名性虐男逮捕歸案，在員警偵訊性虐男時，他坦承是慾女主動透過網路約自己在車上打砲，但因慾女不願讓自己戴上狗項鍊，以及順從自己的SM戲碼，進而奮力掙扎後打開車門逃離，性虐男表示當下太過惱羞成怒，但因為她實在跑的有夠快，性虐男立即掉頭開車追慾女，因當下衝動控制住理性，無法控制油門，直接開車衝向慾女，直接將她撞飛出去，下車查看時發現慾女早已死亡，因感到害怕才逃跑的。

性虐男被移送法辦後，法官認為性虐男雖然是被慾女約出，但因性虐男做出強迫性的性愛行為，單方面逼著慾女順著自己性虐待傾向嘿咻，判定性虐男數十年的有期徒刑，也讓他好好在牢裡反省一番。

(中時新聞網)