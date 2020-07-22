台南市在地文史界爭取南山公墓全區保留，面對地方議員及里長稱南山公墓影響南區發展，重現府城水文促進會要求民代拿出具體數據，強調南區近70多年人口僅增加10萬人，且南山公墓歷史近400年，先有南山才有南區，買房時既知鄰近有墓地，沒道理要求遷墳。

重現府城水文促進會指出，從民國35年人口2萬4000餘人增加到目前12萬4000餘人，增加10萬人，拿中西區比較，當年6萬3000餘人增加至今7萬8000餘人，也才增加1萬5000人，從人口增加數目可了解，南區一直維持榮景，而且，南區發展從未被漠視，南山公墓更沒有影響南區發展。

至於影響景觀說，南山公墓歷史近400年，先有南山才有南區，買房子時既然知道鄰近墓地，理應自己承受，沒有道理據以要求遷墳；針對燒庫錢造成空氣汙染嚴重之說，是公部門失能，應怪罪市府為甚麼不早早興建合乎環保規範的焚化瀘燒庫錢？長年放任嚴重空氣汙染。

重現府城水文促進會強調，南山草長、人跡罕到，因而生態豐富，當地有超過40種野鳥及多種生物，又有台灣特有種的大型淡水蟹─台灣南海溪蟹棲息，是一個絕佳生態保育區。

目前，民間團體已提報51門古墳為古蹟，預計將提報古蹟超過100門，另外，軍事碉堡提報了7座，南山公墓可說是台南重要墓葬文化資產，「如此珍寶絕不能毀在這一代人的手中」。

面對南山公墓文史調查，文資處委託調查團隊台南大學台南學研究中心進行調查，範圍包括近6500座墳墓及2處疑似遺址，加上民眾提報22門墓，期初報告已審查通過，明年2月將完成期中報告，待調查完成，將送交古蹟審議會審議。

(中時 )