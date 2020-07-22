日本職棒今（22）日有場比賽，火腿鬥士隊與軟銀鷹隊進行第2戰，火腿隊「大王」王柏融連坐2場板凳後，終於在9局上2人出局上場代打，面對軟銀「守護神」森唯斗，擊出三壘界外高飛球，被軟銀三壘手松田宣浩接殺，成為最後一個出局數。終場軟銀以3比2逆轉獲勝，王柏融打擊率下滑到1成以下，變成0.097。

這場比賽火腿隊先取得2比0領先，軟銀在7局下由中村晃敲出安打破蛋，追成1比2落後1分，接著老將松田宣浩敲出2分打點適時安打，一口氣逆轉比數，反而以3比2逆轉超前。

9局上火腿最後機會派出王柏融代打，眼看那顆界外飛球要飛進觀眾席，王柏融可以重新打擊，不料球又旋轉回場邊被松田宣浩接殺，只能說王柏融運氣欠佳。

此外，讀賣巨人隊在名古屋與中日龍隊交手，巨人隊陽岱鋼擔任先發右外野手、第7棒，但2打數無安打，被三振1次，打擊率下滑至2成56。終場中日以5比0完封巨人、中止7連勝，今年剛好是巨人監督原辰德的62歲生日，不過卻吞下敗戰。

(中時 )