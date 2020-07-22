WeTV首擋女性年齡主題紀實節目《女人30+》邀請38歲任家萱（Selina）、27歲昆凌、34歲江疏影、35歲楊天真、48歲陶虹、44歲馬伊琍等6位藝人，帶領觀眾看見30歲後女性各自不同的生活延展，她們不再被年齡束縛，帶著信念走進人生下半程。Selina是首期嘉賓，談到38歲的快樂，她透露現在更在意自己，認為「保持快樂一定是比保持堅強來得難」。

Selina因拍戲燒傷至今滿十年，「好像沒有必要從這件事裡走出來，我只要學會如何與它共存就好了」。她想對十年後的自己說：「妳真的太了不起了，能活得那麼好，現在又那麼漂亮，妳真是我的偶像。」節目形容她是生命力頑強的「人間康乃馨」，不必刻意走出一段經歷，這些都是生命禮物。

Selina因拍戲燒傷至今滿十年。（WeTV提供）

節目也邀Selina妹妹任容萱一起錄製，任容萱表示，節目中與姊姊一起在公園野餐時，要畫出彼此在心目中的形象，「我們很有默契的畫出星星與月亮，月亮代表姊姊，星星代表我」。她解釋，「曾經有一年我們一起出去玩，正逢中秋節，於是買了一個飾品給彼此紀念，就是月亮上掛著一顆星星，象徵彼此一起陪伴，互相照耀」。

(中時 )