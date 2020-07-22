配合南鐵地下化工程，鐵道局中工處預計明日（23）清晨拆除東區青年路陳家，有媒體日前報導稱「陳致曉連夜搬家，放棄抗爭」反南鐵東移全線自救會長陳致曉今日（22）晚間澄清「只是帶走珍貴物品」，並怒斥「難道非得要陪葬房子的所有東西嗎？」
南鐵強制拆除工程前夕，陳致曉號召聲援民眾擋拆，並於家中演說，分享南鐵東移抗爭9年來的心路歷程。針對有媒體指出他連夜搬家，他表示，只是整理求學時期的物品，「難道房子被拆，人格被抹黑之外，東西也該跟著陪葬嗎？」
陳致曉激動表示，這是一個家，不是一間房子而已，自然會有很多記憶，「我不想要怪手一拆、房子一倒，所有東西陪葬在裡面！」
目前陳家已聚集逾50名民眾，討論如何擋拆，長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮也南下聲援，痛批「這是回到戒嚴時期！」
陳致曉90歲的母親陳蔡信美目前也死守家園，堅持不願離開，她今日晚間哽咽表示，很擔心這些年的努力白費，並稱絕對會守到最後一刻，「反南鐵東移，捍衛人格家園！」
(中時 )
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