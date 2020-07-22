明(23)日依舊受太平洋高壓持續影響，各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，清晨至上午東南部地區有些零星雨，午後中南部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，氣溫方面，各地高溫普遍在33到36度，外出請做好防曬並多補充水分。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天受太平洋高壓影響，午後雷陣雨以山區為主，中部近山區也有降雨機率，南部除了山區外平地降雨區域也較為廣泛，環境風場以南風偏西南風為主，各地溫度依舊高溫炎熱。

陳伊秀說，明天尤其台北市有機會出現38度左右的高溫，以及花蓮縣縱谷，新竹縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷已亮起橙色高溫燈號；新北市、台東縣、金門縣，彰化縣、南投縣、台南市近山區或河谷為黃色高溫燈號，民眾請多加注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

另外太平洋上方依舊沒有擾動生成跡象，依照目前太平洋高壓強度影響來看，很可能將打破7月無颱生成的歷史紀錄。

(中時 )