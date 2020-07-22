船務代理公會全國聯合會懸缺近三個月的秘書長職務，本月已由前中華海運研究協會秘書長包嘉源接掌，22日首次出席公會召開的理監事會，並為公會建立臉書粉絲專業。包嘉源是海洋大學航運管理學系博士，也是公會首位博士級秘書長。

包嘉源早年擔任交通部航政司航務科科長、簡任技正，2005年轉任開南大學教授，2009年接掌中華海運研究協會秘書長至今年6月底，海運資歷完整，今年5月船務公會全國聯合會改選，新任理事長阮文欽邀來包嘉源，接下秘書長職務。

22日傍晚台北市船務代理公會召開理監事會，該會與船務公會全聯會合署辦公，公會因常務理事明台運通副總經理蕭輔邦退休，理事遺缺由昌和船務業務經理遞補理事，常務理事則由達飛通運董事長劉佑民當選。

過去幾年台北市船務公會總幹事與船務公會全國聯合會秘書長都由王國傑兼任，王國傑今年4月初過世後兩個職務出缺，目前台北船務代理公會總幹事由會務秘書朱婷兼任，包嘉源則接下全聯會秘書長。

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