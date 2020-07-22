杜忻恬22日錄民視《綜藝大集合》，一向被該節目封為「女版過關機器」的她經常在各高難度關卡中，快速取得高分，讓主持人胡瓜傻眼表示：「瘦瘦小小的杜忻恬，沒想到玩遊戲這麼悍，藝人組居然只有她一人過關，體力跟耐力這麼好。」，她最近剛入圍金曲獎台語女歌手，胡瓜親自恭喜她入圍，阿翔也說：「入圍就是肯定，不論有沒有得獎，入圍就很厲害了！」

杜忻恬以她個人首張台語專輯入圍，前面3張都是國語專輯，她認為能受到評審肯定，真的超開心，感謝電視台給予《明日之星》及《台灣那麼旺》比賽舞台，更感謝經紀公司栽培。她坦言，入圍名單公布前，很多人給她「預感」，覺得一定會入圍，反而是她自己平常心，沒做過多設想，知道入圍那一刻感動到傻住，她第一時間感謝家人，在比賽甚至當歌手期間的全力支持。

杜忻恬與胡瓜示範遊戲。（民視提供）

從來不哭的杜忻恬，不管是《明日之星》比賽，還是《台灣那麼旺》拿到百萬獎金，完全沒落淚，被封為「不哭的歌手」，但她這次提到家人突然哽咽，坦言剛出道整整一年都是靠家人支持，北上開銷很大，沒有家人幫忙真的很難熬，當時只能硬撐下去，「這次入圍不管得獎與否，都是給我跟家人的成績單」！她也希望日後可以做出更棒的專輯。

(中時 )