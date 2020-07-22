一架衣索比亞航空公司的波音777F飛機，停在上海浦東國際機場時起火，似乎是從主貨艙中間開始引燃，所幸沒有人員傷亡，
路透社報導，這是一架波音777F型的貨機，機上人員很少，大多是貨物。報導稱，飛機是定期從上海飛往聖保羅聖地亞哥的定期貨運航班。
根據國際飛航資料庫，這架飛機的機齡僅有5年，沒有機件老舊的問題，目前仍等待事故調查。
這場大火使得浦東機場暫時關閉，所有航班被轉移到上海虹橋機場。
(中時新聞網)
一架衣索比亞航空公司的波音777F飛機，停在上海浦東國際機場時起火，似乎是從主貨艙中間開始引燃，所幸沒有人員傷亡，
路透社報導，這是一架波音777F型的貨機，機上人員很少，大多是貨物。報導稱，飛機是定期從上海飛往聖保羅聖地亞哥的定期貨運航班。
根據國際飛航資料庫，這架飛機的機齡僅有5年，沒有機件老舊的問題，目前仍等待事故調查。
這場大火使得浦東機場暫時關閉，所有航班被轉移到上海虹橋機場。
(中時新聞網)
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