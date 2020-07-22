服務業總會遇到各種客人，一名女網友透露，自己上班遇到一名男客人來點一杯咖啡，對方和他要了糖和奶精，但因為沒有奶精，這名客人竟自以為幽默的回了一句話，「沒有喔？那妳擠一點來啊」，讓網友看完後直言，要原PO去告性騷擾！

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，她遇到一個自以為幽默的男客人，客人向原PO買了杯咖啡，之後又要了糖跟奶精，結果因為沒有奶精，客人竟說，「沒有喔，那你擠一點來啊」，原PO當下傻眼，默默地盯著這位客人，而對方見狀立刻回答，「沒有啦～我只是開玩笑！」

事後，原PO也分別將此事向女性友人以及男性友人抱怨，沒想到兩者態度不一，女性友人認為可以告對方性騷擾，男性友人則表示，男顧客只是比較嘴砲，但原PO也無法認同地嗆，「我祝他女兒也能夠被此對待！」

網友看到後紛紛留言大罵，「典型的低級當幽默，抓不好尺度就不要開玩笑...」、「低級這是確定可以提告性騷擾的！」、「捅他一刀後說“我只是開玩笑而已”他不罵不打不提告，他那句話就可以相信是開玩笑的了！」。

(中時新聞網)