第109000058期威力彩頭獎又槓龜！截至周一（20日）為止，威力彩頭獎已連摃46期，明晚（23日）威力彩頭獎金額累積上看25億元，若成功開出頭獎，且一注獨得，將成為台彩史上第3高的單注獎金。根據台彩統計，有3星座最容易中頭獎，最高的中獎機率高達20.7％，分別是「魔羯座」、「獅子座」，以及「水瓶座」。

周一威力彩頭獎20億元又槓龜，23日累積獎金上看25億，不少民眾決定要「衝一波」彩券行試手氣。《周刊王》報導，據台彩統計資料，有3星座中頭獎機率最高！自威力彩第4屆以來，摩羯座占中頭獎得主比例最多，高達20.7％，再來是獅子座17.2％，第3則是水瓶座13.8％。明（23）日威力彩將開獎，這3星座的民眾千萬不妨試試看財神爺有沒有降臨。

另外根據台彩統計，自台彩2008年1月開賣威力彩至今，共開出30次頭獎，其中台中市開出9次占最多，新北市囊括5次，台南市則以4次排第3。最高金額部分，10億元以上頭獎一共開出16次，台中也占全台縣市之冠，共開出3次高額頭獎，彰化縣、台南市、高雄市各開出2次。

(中時新聞網)