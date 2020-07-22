這起婚姻糾紛發生在桃園，一名人夫婚後發現妻子作息不正常，不但影響到生活，且妻子情緒暴躁易怒，尤其生下小孩後，完全不管也不照顧，兩人睡覺時妻子將棉被捲成條狀放在中間，劃分楚河漢界拒絕與他行房，受不了的人夫提離婚，想不到被妻子反咬一口。

人夫訴請離婚時表示，妻子因為作息不正常，脾氣變的易怒，常常放話說要報警、告人，連家人親戚都受到影響，且生完小孩後情況更失控，除了不顧小孩，稱是夫家的責任外，還曾為了小孩洗澡問題，出手打婆婆一巴掌，從此婆媳關係決裂。

不僅家庭關係緊張，夫妻房事也出問題，人夫控訴妻子會以各種理由拒絕行房，像是將棉被捲成條狀放床中間，兩人幾乎沒有互動、交談等情感交流，因此決定訴請離婚。

想不到法院審理這起離婚案件時，妻子反而拿出錄音檔當證據，表示丈夫與婆婆時常對她言語暴力，法官聽過錄音檔後，認為人夫與婆婆並非對妻子「毫無刺激、或挑釁舉動」，人夫也不是單純被害人，感情破裂兩人都有責任，因此判准離婚。

(中時新聞網)