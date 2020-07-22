新北市五股區成泰路今日晚間6時許發生8、9名民眾疑似手持棍棒打人，警消獲報到場後，發現現場留有1把槍械、彈匣及3顆子彈，蘆洲警分局已成立專案小組前往現場採證，並擴大調閱監視器，積極偵查處理，目前已將相關人等帶返派出所偵訊，詳細案發經過仍待警方進一步釐清。

(中時 )