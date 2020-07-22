歐盟疫苗送達金門尚義機場，金防部派員協助作業。（縣府提供）

金門爆發牛結節疹疫情，歐盟捐贈我國的1萬劑疫苗，今（22）日晚間由軍機送達金門。（縣府提供）

疫苗連同注射針頭、吹箭、黏蟲板等防疫物資，以及高雄市動物保護處4名獸醫師，已在晚間8時50分抵達金門尚義軍機場。（縣府提供）

金門爆發牛結節疹疫情，歐盟捐贈我國的1萬劑疫苗，今（22）日晚間由軍機送達金門，縣防疫所明起全島開打，協同台灣支援的首批30名獸醫，分成8組展開注射作業，全力守住防疫最前線，阻絕疫病往台灣本島蔓延。

金門在7月10日爆發全台首見的牛結節疹疫情，縣防疫所及各鄉鎮獸醫在15日完成全縣牛隻臨床檢查，至今天統計體表有明顯表徵的疑似病畜共47場181頭，已預防性撲殺民間牧場75頭、縣畜產試驗所種牛牧場74頭，合計149頭。

另在農委會的主導作業下，歐盟自南非調度贈送我國的1萬劑疫苗，在今天傍晚運抵臺灣桃園國際機場，包括疫苗連同注射針頭、吹箭、黏蟲板等防疫物資，以及高雄市動物保護處4名獸醫師，已在晚間7時40分搭乘軍方專機，8時50分抵達金門尚義軍機場。縣府秘書長陳朝金率建設處及防疫所人員接機，金防部指揮官賀政也到場關切。

縣防疫所說明，縣府己規畫出動全所人力，協同台灣支援的首批人力30員分成8組作業，自7月23日起5天內可完成縣內在養牛隻8成約5000頭緊急防疫注射，餘1000頭因多屬零星養牛戶，將接續於1周內完成施打。該所已通知養牛戶提前將牛隻集中栓繫於指定場所，以利注射作業。

縣府也表示，依據動物傳染病防治條例規定縣府公告「辦理本縣牛結節疹緊急疫苗注射工作」，全縣飼養之健康牛隻應自109年7月23日至109年12月31日止，逐頭施以首次緊急防疫注射，且牛隻應記錄耳號或以不易脫落漆料標示。若有違反或規避、拒絕、妨礙，將依「動物傳染病防治條例」規定，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

另因牛結節疹主要傳播媒介為蚊蠅、壁蝨，縣府也要求養牛戶務必持續加強環境清潔及病媒防治，包含牛糞清除、勤於修剪飼養環境周圍雜草等，並裝設捕蚊燈具、黏蠅板，以控制傳播媒介，同時提醒應留意飼養牛隻健康情形，若有出現病徵應立即通報，以利後續防疫處置。符合主動通報要件者，依「動物傳染病防治條例」規定給予殺補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰並撲殺牛隻不予補償。

(中時 )