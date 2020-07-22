美國剛發動對中國大陸的外交戰引起全球矚目。美方下令大陸駐休士頓總領事館72小時內關閉，大陸亦準備進行對等報復措施，可能是關閉目前6個總領事館其中之一。大陸網民熱烈議論關哪個總領事館最佳，陸媒更為此進行網路投票，發現絕大多數的大陸網民都支持應該關閉「香港總領事館」，認為如此可以在處理香港問題時一勞永逸地解決來自美國的干擾。

美國目前在中國大陸的使領館除了在北京的大使館之外，尚設有6個總領事館，包括上海、瀋陽、武漢、成都、廣州以及香港。其中最早設立的是1843年設立的香港及澳門領事館，為各國最早的駐香港領事機構之一。由於美國與中共至1979年才建立正式外交關係，設立北京大使館，因此香港長期以來皆不隸屬於北京的美國大使館管轄。且多年來台灣民眾所獲得的赴美簽證雖在台北辦理，但名義上仍是以香港總領事館名義簽發。

陸媒在網上設置網路投票選擇關閉美駐陸總領事館，短短數小時有上萬網民投票，絕大多數網民都選「香港」。（圖／微博截圖）

據大陸官方與媒體透露，多年來北京在處理香港事務時，以及香港選舉或各種政治活動中經常發現美國的總領事館的身影，尤其是去年以來的反送中抗議，美國與英國的領事館積參與至毫不避嫌的程度，讓北京相當頭疼。

在美方下令關閉大陸駐休士頓總領事館之後，大陸專家認為，北京能採取的行動就是採對等措施，關閉一個美方駐華的總領事館，其中當然不排除關閉香港總領事館，因為在香港一年多來的反送中抗議與暴力事件中，「美領館的工作人員扮演了不光彩的角色」，如果關閉香港總領事館， 將有利於香港未來的穩定。

外媒《路透》表示，有知情消息人士透露，北京正在考慮關閉美國駐武漢總領事館，但消息尚未獲官方證實。《環球時報》則指出，該報在網路設置網友投票顯示，絕大多數網友也認為美國駐港總領館最可能被關閉，也是最好的選項。

(中時新聞網)