美國疫情煞不住，德州、佛州每日新增死亡人數破千，刷新記錄。民調直直落的川普總統一改過去對疫情輕描淡寫的態度，21日在白宮疫情簡報會上警告，疫情可能會在「情況好轉之前變得更糟」。這也是他時隔近3個月，再次主持疫情簡報，會上除了一改輕忽的態度，也不再對戴口罩嗤之以鼻，公開呼籲國民戴口罩，避免傳播病毒。只不過在說這話時，他並未以身作則。

儘管美陸關係因為疫情急劇惡化。但川普表示，只要有利美國，願意與大陸或其他國家合作研發新冠疫苗。已知由中國北京科興生物製品公司（Sinovac）研發的新冠疫苗，已在巴西6個州進入最後階段測試。這也是全球第三個進入第三階段測試（亦即核准上市前最後測試階段）的疫苗，預計90天後有初步結果。

川普對口罩態度反覆。但鑑於疫情急劇升溫，他重提國民應戴口罩，並在前一天推文稱這是愛國表現。而在暌違近三個月後的首次疫情簡報上，他也再次提及戴口罩，稱：「我們要求每一個人，當你無法保持社交距離時，請戴上口罩。無論你喜歡口罩與否，口罩都有其重要性。」但他在簡報會上，卻未以身作則。他也否認自己一天接受一次以上檢測，但認為未來或有需要。

對於疫情，他也不再樂觀，稱：「不幸地，（疫情）在改善之前很可能會變得更糟。我不想說這樣的事，但事情就是這樣。」分析認為，他的態度轉變可能與幾個關鍵州疫情再度拉警報有關，包括佛州、德州和亞歷桑納州等。

(中時 )