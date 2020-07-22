國內新冠肺炎疫情走緩，經濟活動恢復活絡，國內消費力逐漸回暖，也帶動批發零售業徵才。勞動部勞動力發展署表示，6月批發零售業求才人數較5月增加3.69％，來到1萬2,147人，創下近4個月以來的新高。

據就業服務資訊整合系統統計，6月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬7,147人，較5月減少4.22％，而新登記求才人數為9萬8,089人，較5月減少9.57％；求供倍數為1.46倍，也就是平均每一位求職者有1.46個工作機會。

新冠肺炎疫情期間讓就業市場中，各家廠商的求才趨於保守，但疫情逐漸受到控制，5月開始經濟活動也逐漸復甦，開啟防疫新生活，而內需熱絡延續到6月。勞動部勞動力發展署指出，商業活動熱絡也帶動批發零售業的求才，6月較5月成長3.69％，求才人數突破萬人，其中以商業銷售、銷售服務人員等職缺需求最大。

國內知名百貨遠東百貨大舉徵才178人，主要分布在新北市、台中市與基隆市，以銷售服務人員為主，知名3C門市三井資訊也釋出128個職缺，包括門市銷售人員、業務專員等，依照經歷，薪水上看55K。另外，全家便利商店與全聯分別開出464、279個職缺，招募門市銷售人員、兼職計時人員。

(工商 )