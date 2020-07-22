針對外界質疑台灣中油「印尼石化園區」投資評估案過程有中間人居間穿梭，恐引發外交危機，中油（22日）澄清表示，高雄煉油廠第五輕油裂解工場(五輕)係因專業評估不符效益，才改評估至印尼投資新建輕油裂解廠可行性，目前已與印尼簽署協定審慎評估中，並未透過中間人。

至於DEG國際能源集團（Reliance Holding Group AG）負責人石原智惠，原有意共同評估印尼新建輕油裂解廠案，係潛在的石化下游投資業者之一，但因該公司另有其他投資案，已在去(108)年初退出本案，並未有外界所稱買辦居間穿梭，迴避正常外交管道情事。

中油高雄煉油廠於2015年底關廠，其中第五輕油裂解工場(五輕)提前於2014年中停產，尚有營運價值，故曾與多國業者洽談搬遷海外之可行性，其中2016年起與印尼國營石油公司Pertamina洽談五輕設備搬遷印尼之可行性，經與Pertamina多次協商，雙方於2018年3月綜合考量五輕搬遷費用高，且效益不及新建輕裂廠，同意終止五輕搬遷印尼投資計畫，並評估新建輕油裂解廠可行性。

另報導說明五輕設備原預計以新臺幣(下同)500到600億元金額出售，事後出現轉折，改投資超過1000億元一節並非事實；中油公司表示，原擬將五輕設備搬遷印尼，係評估是否前往投資，並非直接出售，且當時經專業顧問公司評估總投資金額約1000億元(含五輕遷建約350億元及新建石化下游工廠約650億元)，經台灣中油公司及Pertamina依據投資效益及專業考量後，合意決定改評估投資新建年產100萬噸乙烯之輕油裂解廠及下游工廠。

有關印尼新建輕油裂解廠評估案，雙方復於2018年10月11日簽署印尼石化園區架構協定(Framework Agreement)，預估總投資金額約2,000億元；嗣經持續評估後，於2020年6月5日簽訂「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」，確認雙方持續推動該投資案的意願，未來將基於專業，審酌各項風險分析納入投資決策，共同審慎評估該投資案。

有關五輕設備搬遷印尼、新建印尼石化園區評估案及合資前約等相關文件之協商，均係由中油公司與Pertamina直接洽商，並未透過中間人引薦，相關投資評估亦委由國際知名顧問公司(如IHS公司、中鼎公司、美商KBR公司、美商Fluor公司、安永會計師事務所等)協助辦理。

(工商 )