民進黨今舉行黨職就職典禮暨中評會新舊任主委交接，身兼黨主席的蔡英文總統在宣誓就職後跟大家宣布，基隆市長林右昌接下民進黨新境界智庫副董事長。因此林未來將與之前執政縣市互推的當然中常委新竹市長林智堅，一起列席中常會。

黨主席蔡英文今致詞表示，各位中執委、中常委就任本黨最重要決策機制的成員，多數都很年輕，表示民進黨已經進入到以青壯世代為主導的政黨，她也希望這是大家共同的使命。因為林的新任命，顯示民進黨朝青壯世代接班。

由於上一屆中執會由林右昌為當然中常委，本屆則推新竹市長林智堅擔任當然中常委；至於林右昌則接下民進黨新境界智庫副董事長職務，未來以智庫代表身份出席中常、執會。

民進黨新境界文教基金會董事長一職向來由黨主席兼任，現在董事長是身兼黨主席的蔡英文總統；副董事長兼執行長則是邱義仁主掌。如今由林右昌接掌副董，黨內評估，這是蔡英文有計劃地在栽培林右昌，也是肯定林右昌在2018年民進黨慘敗最艱時刻扛下代理黨主席。

(中時 )