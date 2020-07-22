公視預計成立全英語影音平台，未來作為推廣台灣文化之用，對此，文化大學大眾傳播學系副教授林福岳表示，成立國際平台的概念是好的，「但媒體的社會功能不是做宣傳，把推廣台灣的工作，用制度性的方式放在媒體上，不該是媒體成立的初衷。」

林福岳表示，公視是獨立媒體，並不是政府的電視，「應該要維持媒體獨立自主的精神，媒體的社會功能，不是做宣傳，政府要用媒體做任何事，並不應該。」

林福岳指出，世界各國都有公共媒體，可從中了解一個國家的文化內涵，「媒體確實有宣傳一個國家文化內涵的功能和意義，但宣傳不該是一個平台成立的初衷。」

傳播學者、北藝大副教授劉蕙苓表示，公視做國際頻道有企圖心很好，但應該從全台灣在國際溝通的目的來經營，「只是，這個計畫仍然需要謹慎評估，有多少資源，要做到什麼程度，目標對象是誰，能不能達到效果？如果這些問題沒有詳細考量，可能到最後成效有限，反而引來更多批評。」

劉蕙苓表示，就國際頻道的宣傳與國際溝通的定位屬性，過去僑委會成立的宏觀電視，是類似的例子，「過去中視、台視、公視都曾承接僑委會案子，經營宏觀電視，作為和僑胞溝通的橋樑，是可參考的作法。」

劉蕙苓表示，成立國際頻道在方向上並沒有錯誤，「只要符合正常程序，不是為了服務特定政黨，在正當性上，沒什麼可挑戰的地方。」

(中時 )