國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆發論文抄襲爭議，資深媒體人陳揮文接受扣應(call in)，高雄一位民眾表示，李眉蓁若能講出很好的政見，會支持她。不過該民眾也認為民進黨陳其邁會贏，陳揮文驚訝問：那你還要去投票？

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》表示，李眉蓁選得那麼辛苦，很遺憾。今天在台灣政壇，你站在民進黨對立面，就要有心理準備，祖宗18代、所有可以被拿出來挑毛病的，民進黨絕對不會放過。民進黨打你不是真的討厭你，是因為你要跟他搶位置、搶資源，他只好摧毀你。陳揮文認同李眉蓁講的終於了解韓國瑜心情，指出要跟民進黨鬥，心理建設要做好。

高雄的阿華叩應表示，如果李眉蓁能夠講出很好的政見，會願意支持她。他也說會去投票，陳其邁之前已經選過市長了，李眉蓁就攻擊陳複製貼上之前的政見，之前的政見他也沒有很熟，也沒甚麼牛肉。陳揮文問到誰會贏？阿華回應表示，陳其邁會贏。陳揮文驚訝問「你還要去投票？」阿華回說，投票是我的權力，我一定要去投票。

陳揮文再問到韓國瑜要不要去站台？阿華表示，韓國瑜可以休息一下，養精蓄銳再出發。韓國瑜不要去站台，因為高雄人已經罷免他了，先好好休息，再想想有什麼好的出發點。

(中時新聞網)