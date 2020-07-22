大溪威斯汀-行政套房。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀-峇里島風情池畔。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

全包式假期正夯，想趁機體驗奢華住宿的民眾不妨把握機會，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，即日起至9月30日推出「儷影∙雙享遊Perfect Match Daycation」一泊二食專案，行政套房平日每晚NT$16,000＋15.5％起，含知味西餐廳雙人自助早餐，及儷軒中餐廳雙人晚餐套餐，讓遊客在峇里島風格池畔盡情釋放熱情，享受沁涼的美好假期，還可搭配使用實體振興券NT$3,000，體驗天夢經典60分鐘療程。

大溪威斯汀全新推出的「儷影∙雙享遊」讓旅客可入住獨樹一格的行政套房，23坪的寬敞客廳及休憩空間，提供深具品味的住宿體驗。不僅如此，住房饕客還可一次盡享中西合璧美饌。早餐享用威斯汀國際品牌餐廳「知味西餐廳」琳瑯滿目的自助式饗宴之外，晚餐還可品嚐到由「儷軒中餐廳」姚嘉雄主廚精湛廚藝烹調的套餐，精選菜色包含芙蓉彩虹焗龍蝦、椒鹽香煎牛小排、燒汁煎烤豬腱腿、鮮蟹肉上湯蘆筍、松茸花膠燉雞湯、椰汁雪蛤金絲燕等，盡享優雅細緻的頂級饗宴。

旅客除享受一泊二食之外，還可以在全台獨有的峇里島風格池畔，盡情遊玩一系列休閒設施包括兒童戲水區、滑水道及水中籃球，還有超人氣水上飄飄球，體驗美好假期的陽光與熱情活力。此外，大溪威斯汀天夢芳療Heavenly Spa引進英國皇室御用Bamford Spa，取得全亞洲唯一授權芳療技術合作的SPA據點。旅客可以在專屬寬敞的休憩區，愜意享受專業級的水療設施，並搭配使用實體振興券NT$3,000，即可享天夢經典60分鐘療程(價值NT$3,850) ，體驗身心靈全然放鬆的絕佳時刻。

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