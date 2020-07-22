泰國過去一周接連有6位部長級高官請辭，當中包括在制定財經政策上扮演十分重要角色的副總理頌吉（Somkid Jatusripitak），他被媒體形容為「經濟政策沙皇」。在新冠肺炎疫情重創高度依賴觀光業的泰國經濟下，部長離職潮進一步打擊外界對泰國經濟信心。

除了頌吉，其他請辭高官包括財長烏塔瑪（Uttama Savanayana）。目前外界不清楚會由誰來接替這些重要職位。總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）表示將在8月宣布內閣重組。

外界擔心愈晚找到接替人選，就愈會打擊投資人對泰國經濟信心。專家預期泰國將是今年亞洲地區經濟表現最差的國家。

雖然泰國在抑制疫情爆發上是相對成功，但由於各國採取嚴厲封閉措施，打擊泰國觀光業而拖累其經濟表現。今年來泰國股匯表現是亞洲區內最差的國家之一。

泰國股市SET指數周三下跌1.45％收1,357.04點，今年來累計下跌14％。泰銖兌美元匯率周三變動不大，但今年來累計貶值逾6％。

頌吉是為帕拉育制定經濟政策的重要人物，外界認為在泰國經濟走向衰退的關鍵時刻，頌吉辭職後會對部份經濟政策制定和執行造成不明朗影響。

外界認為這次接連有多位高官請辭，跟之前媒體報導指執政聯盟裡最大黨「公民力量黨」（Palang Pracharath）爆發權力鬥爭有關。烏塔瑪退出立場親軍方的公民力量黨。

顧問公司Control Risks認為內閣重組只會讓執政聯盟內的權鬥更激烈，可能要花兩個月時間才能完成內閣重組，這對政局乃至經濟政策都會產生不利影響。

(工商 )