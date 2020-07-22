針對美國跨國企業海外所得的納稅規定，美國財政部本周公布最終版本，放寬部分法規限制，讓在高稅率海外國家營運的美企享有減免優惠，紓緩新提案所設海外獲利繳稅門檻的壓力。

美媒報導指出，美國國稅局（IRS）最後敲定的海外所得稅規定，順應了跨國美企部分要求，讓在日本、德國等高稅率國家設有據點的美國企業，得以減輕稅務負擔。

根據美國財政部和國稅局的分析，此稅制修訂應會鼓勵美企在高稅率地區擴大投資。

最終規定除了讓美企享有海外所得稅減免，也允許美企尋求追溯減免優惠，可回溯到去年6月提出這些稅改建議之前，此外有關海外子公司的定義也予以放寬。

上述法規貫徹美國國會在2017年稅法制定的全球無形資產低稅所得制度（Global Intangible Low-Taxed Income, GILTI）。GILTI規定，若美企在海外市場被課的稅率低於一定的門檻，需向IRS額外繳稅，這是為防止企業將獲利重心集中在低稅負地區。

國會議員及跨國企業認為，如果企業負擔的稅率高過13.125％，GILTI就不適用。但美國新制與行之已久的稅法如何相互配合，仍存在技術性問題。

換句話說，許多在海外被課重稅的跨國公司，依然得按GILTI規定乖乖繳稅，包括專營鐵路運輸及金融服務的堪薩斯市南方工業公司（Kansas City Southern）、家用消費品龍頭寶僑（P&G）。

美國財政部20日敲定的新規意味著，在海外被課徵18.9％以上稅率的美國企業，無須受制GILTI規定繳稅，除非美企在海外賺的是投資收入。

美國銅礦商自由港麥克墨倫公司（Freeport-McMoRan）、玻璃大廠康寧（Corning）、服飾商Hanesbrands等公司，曾訴諸輿論尋求修改海外所得稅規定相關提案。

(工商 )