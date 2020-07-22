來到新北東北角的雙溪，一片片綠意盎然的美景，在稻穀收成的季節，映入眼簾金黃色的稻穗，伴隨著太陽曬過暖洋洋的稻香，總讓人覺得身心舒暢！趁著一年一度收稻的季節，7月22日農業局輔導雙溪公所在上林市民活動中心辦理「雙溪秋收慶豐年」活動，讓雙溪在地的國高中及小學生們，從課本走進田間，當起一日小農夫，體驗稻榖收成的喜悅。

來自雙溪區的小農夫們，跟著在地農友，脫下球鞋、捲起褲管，即使在烈日之下，也顧不得衣服弄髒趕緊紛紛下田割稻。農友們熟練地拿著鐮刀割下稻穗，小農夫們則緊緊跟隨農友的腳步，小心翼翼搬運一穗穗金黃色稻穗，每位小農夫們開心又得意地看著手中握滿的金黃水稻，嬉鬧的笑聲蕩漾在田間。

上林里過去曾是東北角水稻重要產區，現今稻田大多已經休耕，在地農友為了讓上林社區能夠活絡起來，主動無償提供自家土地給社區居民使用，並積極推廣以自然、友善耕作的方式來種植水稻及蔬菜，不僅讓在地小朋友們能近距離接觸農作物，認識食物原本的樣子，同時在收割後，將既安全又香Q的稻米做為營養午餐以及里內老人共餐使用，讓社區能夠更加凝聚。

農業局積極推動友善及有機耕作，希望透過田間體驗方式讓教育向下根，鼓勵青年農友加入有機及友善農業。雙溪不但擁有友善耕作荷花，除此之外，新北三寶的山藥也總是供不應求，每個週末還會在台2丙道路旁農夫市集展售友善耕作蔬果，同時趁著荷花盛開的現在，歡迎大家趕快到雙溪體驗好山好水好農產。

(中時 )