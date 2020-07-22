1名粉領女上班時因感到空氣悶熱，想打開窗戶透氣，卻不小心打滑瞬間從12層樓墜下，所幸粉領女墜下時，剛好落在1輛轎車車頂上，緩衝了當時重力加速度的巨大力量，但後續仍需要花上一大筆的醫藥費。

粉領女當時所上班的辦公室，因冷氣正在進行每月保養，她為了想要打開窗戶透氣，不小心打滑沒站穩，立即從12層樓高處墜下，所幸落下的地方有台轎車接住了粉領女，但是因重力加速度過於巨大，此台轎車整個被撞毀，警消人員趕到現場立即將粉領女送往醫院急救，粉領女全身有8處骨折，頭頸部全都無法動彈，關節處也都遭到嚴重的挫傷，粉領女從送來醫院後，已經開了至少4次的重大手術。

主治醫師驚訝表示，粉領女從12層樓高處墜下，竟然還可以存在感到不可思議。醫生表示，由於地心引力關係，從高到低處必然撞擊力必定巨大，因當時轎車的擋風玻璃處減緩了衝力，才讓粉領女能夠保住性命，不過後續的復健之路將會非常漫長。粉領女的丈夫說明，至今花在老婆的醫藥費已高達100多萬元了，未來考慮向政府、愛心協會等等申請補助，不然真的無力負擔巨額的醫藥費用。

(中時新聞網)