基隆有許多弱勢族群因為經濟狀況不佳，無法購買活力餐點補充一天的元氣，基隆市議員張秉鈞特結合基隆世紀糕點，提供數量25個以上愛心麵包，贈送給弱勢族群及學童。

世紀糕點黃隆慶董事長表示，世紀蛋糕創立於1980年，為基隆在地老字號品牌。為了回饋社會並照顧基隆子弟，結合長期投入社會公益的張秉鈞議員，將愛心麵包發送給校園及弱勢族群，更希望藉此拋磚引玉，讓愛心麵能捐贈給更多的需求單位。

德和國小李健銘校長表示，感謝張秉鈞議員長期關心弱勢學童，更促成基隆世紀糕點每週一次提供愛心麵包，提供發育期學童補充額外營養。

張秉鈞指出，現發放愛心麵包已持續兩個月，發送對象包含國小校園、低收入家庭、獨居長輩、關懷據點及清潔人員等弱勢族群。深信收到麵包的弱勢族群，可以感受到社會處處有愛心；更可以透過贈與愛心麵包深入社區，了解弱勢需求並提供幫助。

張秉鈞同時呼籲，期許有更多善心企業或人士加入，讓我們一起盡社會責任，更歡迎需要愛心麵包的弱勢團體，可致電秉鈞服務處登記，我們將傳遞更多溫暖至社會角落。

(中時 )