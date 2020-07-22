台股權值王、全球晶圓代工龍頭台積電Q2財報亮眼，21日股價狂飆大漲17元、漲幅4.64％，收在383元，盤中甚至突破10兆元門檻，22日股價雖不如前一日兇猛漲勢，但也帶動旗下子公司世界先進強攻漲停，台積電概念股氣勢如虹。就有網友提問，與其殺進殺出，為何不持續買進台積電這種穩定績優股就好，引發熱烈討論。

就在台積電子公司世界先進開出漲停的同時，中天認列旗下子公司合一新藥授權金及評價損益，Q2稅後純益20.62 億元，與上季、去年同期比較都轉虧為盈，每股盈餘5.24 元，賺逾半個股本，22日開盤股價直攻漲停，已經苦吞8根跌停合一也開出紅盤，重回漲停態勢。

不過，這段期間合一股價從450元高點一路崩至213.5元，台積電卻從345元漲到384元，可說是台股兩樣情。

就有網友在PTT論壇發文提問，「護國神山GG(台積電)市值破10兆，台積電今天又創下新高，最高來到盤中386元，股價至3月19日低點反彈以來漲幅高達54.4%，K線圖拉出來，無腦多就對了」。

文中還提到台積電10年報酬率564%、年化報酬率18.9%，一再顯示台積電穩賺不賠，就算買不起整張也能買零股，3月跟著菜籃族大媽撿便宜，都勝過一堆殺進殺出的，還提到之前有人在討論台積VS合一，現在看根本是笑話，「一個10年沒對手 VS 本夢比喊到股價破1000？」無腦台積電，為何成為不了顯學？

對此，有網友回應「散戶只愛飆股」、「願意慢慢變有錢的人太少」、「寧願有腦的破產也不願無腦的穩賺」、「今年買327的台積電，後來碰到股災放著忘了。台積電這個月賣光，反而比當初買的金融還賺，後悔沒有全買台積」。

不過，也有網友表示「買台積電不可能買到財富自由，合一至少有機會」、「380買合一，隔天就破400，380買台積，中秋節能過400？」、「台積電不能一夕致富，不符合年輕人需求」、「三月買合一的好像不輸GG吧」。

若從3月19日台股今年低點來看，台積電股價當日收在248元，截至7月22日，股價大漲136元或54.84%。合一股價當時才20.3元，合一今年4月中旬針對糖尿病慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，加上當時生技股狂熱下，股價一路飆漲至7月9日的450元，股價翻漲超過21倍，但隨後資金輪動至電子股，生技股遭全面拋售，7月22日股價收在213.5元，但若以同時間來看，漲幅仍達到951.72%，單以報酬率來看的確遠勝於台積電。

(中時新聞網)