環保署22日進行中油三輕更新擴產計畫環差審查會議，未來將提升三輕總產量年增30萬噸，經環評大會討論後，最後同意放行。

中油表示，由於台灣原油及相關原料大多從國外進口，為了因應進口油品性質差異，因此要進行產品產能調整，確保日後操作彈性，有助於提高石化中下游的原料供應穩定度，有助於石化產業提升競爭力。

(工商 )