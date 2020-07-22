陶晶瑩與製作人B2合作新網路節目《陶口秀》，她希望在新節目可以與來賓敞開心胸放膽聊。陶晶瑩主持經驗豐富，當然曾有提問後被經紀人白眼的時候，她近日分享印象最深刻的一次，「你們一定都猜不到，是布萊德彼特！」

陶晶瑩往昔曾訪過布萊德彼特，當時對方經紀人超嚴肅，強調只能問電影，所有媒體都在另一個房間，她表示：「那時他跟珍妮佛安妮斯頓在一起，我問他：『她被票選是最想跟她上床的女藝人第一名，你有什麼感覺？』他當場笑出來，但旁邊的經紀人立刻變臉。」訪完走出房間，她馬上被對方經紀人臭罵一頓。

陶晶瑩（左）、李李仁夫妻甜蜜現身活動。（盧禕祺攝）

但陶晶瑩笑說：「我覺得自己非常適合這工作，因為當下我只擔心，帶子在他們手上，怎麼拿回來？」她在發問前便全盤考慮，每個人可問5個問題，她前面4個問題已問電影相關，剛好早上又看到當地報紙民調，所以決定冒險提問好玩問題，而布萊德彼特也大方作答，後來果然順利拿回帶子，據說發問當下整個記者室都在歡呼大笑。

(中時 )