今年配合防疫，創世超過百場活動停辦，長期捐助的企業也受疫情影響。全台安養院內目前安養800多位植物人，每人兩小時需更換一次尿布，估計下半年全台還需約120萬片；創世呼籲民眾捐出一點振興三倍券助尿布，救救植物人。

為活絡經濟政府推出振興三倍券政策，近期創世陸續接到熱心民眾詢問捐三倍券事宜，捐贈者表示：「本來不想領，得知可以幫助弱勢團體，做公益，也是好事一樁！」；更有院民家屬感謝創世雪中送炭，照顧其家人，主動表示願意將三倍券捐給創世，讓其他植物人受惠。

創世基金會指出，振興三倍券，捐出一點點，幫助植物人尿布，行善積福還可抵稅，並列出捐贈要點：

1、 捐紙本券：領取「紙本券」後，掛號郵寄至基隆市仁愛區孝二路39號3樓-撐舟小組收。

2、 回饋金支持：綁定信用卡、電子票證、行動支付，回饋金領取方式選擇「愛心捐贈」，輸入創世基金會捐贈碼「919」，累計消費滿3千元，回饋金2千元即直接捐給創世。

3、 三、使用振興三倍券購買尿布等衛材捐贈創世，親送或寄送皆可，地址： 基隆市仁愛區孝二路39號3樓-撐舟小組收。

創世大力號召企業團體、個人，常年擔任植物人家庭的撐舟勇士，認助每月300助植物人尿布，讓愛細水長流。

(中時 )