富邦人壽今公告，董事會通過以268億元總價，買下臺北市松山區「台北王朝大酒店」，並由賣方美商仙妮蕾德有限公司售後回租全棟大樓，該大樓地上14層、地下3層，總建物面積約2萬8799坪，預估大樓出租的投資報酬率達2％以上。

富邦人壽表示，「台北王朝大酒店」位處松山區敦化北路、南京東路三段交口，為區域地標型大樓，東南側為臺北小巨蛋、臺北體育館，北側鄰近文華東方酒店，西側鄰近兄弟飯店、慶城街1號，區域國際飯店、百貨商場、辦公大樓林立，商業氣息活絡，區位條件極佳。

這個案子鄰近捷運松山線台北小巨蛋站及捷運文湖線南京復興站，大眾交通便利，再加上全案由賣方美商仙妮蕾德有限公司售後回租；富邦人壽表示，購入後即享有租金即時收益的優勢，投資報酬率達2％以上，結合富邦人壽目前持有環亞百貨產權，看好未來有都更改建增值潛力，為近期難得的優質不動產投資標的。

住商不動產企研室經理徐佳馨分析，現在市場資金太多，壽險公司投資海外風險又高，相較之下，富邦人壽投資國內資產是較為安全的做法，此外，該投資也符合金管會最低投報率要求，售後回租又相對有保障；徐佳馨說：「市場利率太低，壽險業者為追求收益，不動產是不錯的投資標的，預估商用不動產的競逐將維持好一段時間」。

據了解，仙妮蕾德的創辦人陳得福是嘉義人，曾被美國《商業周刊》選為全美最有錢華人，14年前他以70億元買下當時環亞飯店，後才改名為台北王朝大酒店，若以70億元成本來算，陳得福等於賺了近200億元。

(中時 )