新冠肺炎肆虐全球，各大製藥廠如火如荼研發疫苗，但業者對疫苗的定價意見不一，阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson ＆Johnson）承諾不會利用疫苗獲利，而Moderna與默克（Merck）則暗示定價會超過生產成本。

製藥廠的高階主管21日參加美國眾議院能源商務委員會與調查小組委員會的視訊聽證會，表達各公司對疫苗定價的意見，不過業者並未透露定價的細節內容。

阿斯特捷利康和嬌生的主管表示，至少在新冠肺炎大流行平息之前，公司將以成本價出售疫苗。

至於Moderna與默克的高階主管則指出，疫苗的定價會高過製造成本。默克的疫苗最快要到2021年才會問世。

與BioNTech合作開發疫苗的輝瑞（Pfizer）表示，公司打算從疫苗獲利，但定價不會過高，價格會反映疫情的「特殊時期」。

隨著外界最看好的疫苗在7月進入最終測試階段，疫苗的定價逐漸成為製藥廠重要和敏感的議題，政府與私人保險公司預期將承擔疫苗費用。若是定價不當，可能引來醫師和患者的長期批評。

伊利諾州議員夏考斯基（Jan Schakowsky）在聽證會中表示，提供安全和有效的疫苗固然重要，但如果價格成為阻礙，無法讓所有美國民眾都取得疫苗，那就沒有意義了。他補充道，許多藥廠的疫苗研發計畫獲得聯邦補助。

製藥廠尚未透露要如何定價，分析師預估業者可望進帳數十億美元。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，製造廠的流感疫苗成本每劑約在16至25美元之間。

傑富瑞（Jefferies ＆ Co.）分析師Michael Yee估計，新冠肺炎疫苗一個療程在美國和歐洲的成本約在50至100美元。Moderna在疫苗推出首年可望進帳20億美元。

(工商 )